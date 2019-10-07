Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı

07.10.2019 17:25

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açımlamada, "İlimiz merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup; 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, farklı silahlara ait 277 adet fişek, çok sayıda örgütsel broşür ve yasaklanan kitaplardan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İHA