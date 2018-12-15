Hakkari'de Terör Operasyonları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü kırsalında dün sığınak tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Sığınakta AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

AK-47 kalaşnikof şarjörü,

9 AK-47 kalaşnikof fişeği,

323 PKM makineli tüfeğe ait fişek ve küçük tüp ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Valilik ayrıca 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Derecik ilçesi İkidere bölgesinde 13 Aralık'ta icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetinde bin 500 av tüfeği fişeğinin ele geçirildiğini açıkladı.