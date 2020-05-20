Hakkari'de terör mağduru aileler yuvalarına kavuştu
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Hakkari'de terör mağduru aileler yuvalarına kavuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) terör mağdurları için inşa edilen ve yapımı tamamlanan bin 256 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Hakkari'de terör mağduru aileler yuvalarına kavuştu
20.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:46

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) terör mağdurları için inşa edilen ve yapımı tamamlanan bin 256 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 4 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan, doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konut, büyük ölçüde tamamlandı. Bunlardan yapımı tamamlanan bin 256 konut hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğunluk oluşmaması için daireler günde 3 blok halinde teslim ediliyor. Ulaşımın rahatça sağlanması için yolların asfaltlandığı 1. etapta su, elektrik aboneliklerini yapan vatandaşlara irtibat bürosundaki işlemlerin ardından anahtarları teslim edildi. Sıcak yuvalarına kavuşan aileler büyük mutluluk yaşarken, çocuklar parkta oyun oynayarak eğlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, yaptığı açıklamada, vatandaşların bölücü terör örgütü mensuplarının çukur eylemleri nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Hasar tespit çalışmaları sonucu evlerinin ağır hasar gördüğü belirlenen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi Başkanlığınca Yüksekova'da 5 bölgede 3 bin 63 konutun ihalesinin 2016'da yapıldığını belirten Yakar, şöyle konuştu:

"Bu konutlarda 1. bölgedeki 1. ve 2. etapta biten 1256 konut tamamlanmış olup bu konutların kuraları Yüksekova noterince 21 Eylül 2019 ile 4 Ocak 2020 tarihleri arasında kuralar çekilerek hak sahipleri olan vatandaşlarımız belirlendi. 1 Nisan 2020'de verilmesi planlanan konutlar Kovid-19 salgını nedeniyle bugüne ertelenmiştir. Bu konutlardan hak sahipliğini kazanan bin 187 konuttan 1. bölgedeki 1. etapta bulunan 468 konutun anahtar teslimini başlatmış bulunmaktayız. Salgın nedeniyle yoğunluğun oluşmaması için halkımızın gerekli tedbirlere özen göstermelerini istiyoruz. 2. etaptaki konutların dağıtımı için de ivedi bir şekilde anahtarlar teslim edilecektir."

Hak sahiplerinden Nadide Demir ise PKK'lı teröristlerin çukur eylemlerinde evlerinin yakıldığını aktararak "Çok mağdur duruma düştük. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı. Bize konut yapıp, teslim ettiler. Anahtarlarımızı teslim aldık. Allah razı olsun bizi sahiplenen devlet büyüklerimizden." dedi.

Zübeyit Aka da anahtarlarını aldıklarını ve evi gezdiklerini belirterek dairelerin güzel olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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