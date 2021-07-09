Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları, "Hiçbir annenin yüreği yanmayacak, PKK kaybedecek, anneler kazanacak" yazılı pankartlar ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı önüne yürüdü.

Eylemlerinin 12. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Eyleme destek çağrısında bulunarak çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Çiftçi, "Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre 'son' diyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak." dedi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Buradan çağrımızdır; bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz; bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz."

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attıktan sonra ayrıldı.

Ailelere, Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman da destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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