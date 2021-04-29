Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarınca çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarınca çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları ve "Diyarbakır, Şırnak, Hakkari anneleri evlatlarını HDP'den istiyor" yazılı pankartla HDP İl Başkanlığına yürüdü.

Eylemlerinin 7 haftasında da terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eşinin kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Herkesin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirten Çiftçi, "Gelin korkmayın birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz anneler, terör örgütlerinin elindeki yavrularımızı kurtaracağız. Yüreği yanık anneler olarak, her canlının nasıl yaşam hakkı varsa çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz." diye konuştu.

Evlat nöbetindeki bütün anneler olarak terörün son bulmasını istediklerini aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"PKK kaybedecek anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak. Kan ve ölümler son bulacak. Asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz."

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

Ailelere Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkan Şirin Adıyaman da destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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