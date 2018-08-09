Hakkari'de "Tercih Günleri" Etkinliği
Hakkari Üniversitesi, merkez ve Yüksekova, Şemdinli ile Çukurca ilçelerinde aday öğrencilere tercihlerini yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla "Tercih Günleri" etkinliği düzenledi.
Hakkari Üniversitesi, merkez ve Yüksekova, Şemdinli ile Çukurca ilçelerinde aday öğrencilere tercihlerini yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla "Tercih Günleri" etkinliği düzenledi.
Üniversite, Hakkari ve ilçelerinde okulun tanıtıldığı ve meslek hakkında bilgilendirme stantları kurdu.
Öğretim elemanları tarafından üniversite adaylarına, üniversitesini tercih edebilecekleri bölümler, iş imkanları hakkında ve üniversitedeki sosyal yaşam konularında bilgiler veriliyor.
Stantlarda, Hakkari merkezi olmak üzere ilçelerinde saat 09.00-17.00 saatlerinde hizmet veriliyor.