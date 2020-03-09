Hakkari'de tefecilik operasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden kişinin ölümünden sorumlu oldukları iddia edilen 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden kişinin ölümünden sorumlu oldukları iddia edilen 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "tefecilik", "resmi belgede sahtecilik" ve "yağma" suçlarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden kişinin ölümünden sorumlu oldukları iddia edilen 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon 111 bin lira olan 46 senet ve alacak, verecek notlarının tutulduğu çok sayıda doküman ele geçirilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA