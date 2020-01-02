Hakkari'de tavuk çiftlikleri ilaçlandı

02.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:30

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarında bulunan tavuk çiftlikleri büyük bir titizlikle ilaçlandı.



Bir taraftan başıboş sokak hayvanlarıyla mücadele eden veteriner ekipleri, diğer taraftan ise tavuk çitliklerini ilaçlama çalışması başlattı. Kentin değişik noktalarında bulunan tavuk çiftlikleri, gelen talep üzerine belediye veteriner ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.



Tavuk çiftliği sahipleri, belediye veteriner ekiplerine ilaçlama çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA