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Hakkari'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

AA, Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Yüksekova, Hakkari, Medya, Cuma, Güncel, Haberler

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