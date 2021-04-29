Hakkari'de "tam kapanma" öncesi alışveriş yoğunluğu

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Hem ramazan hem de bayram alışverişini yapmak isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu kente, ekipler kuralları uymaları konusunda vatandaşları uyardı.

Manav işletmecisi Haluk Arıkan, akşam saatlerinde başlayacak tam kapanma nedeniyle yoğunluğun başladığını söyledi.

Tam kapanmanın ülke genelinde uygulanacağını belirten Arıkan, "Halkımızın panik yapmasına gerek yok. Kapanma döneminde de hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş