Hakkari'de taksimetre denetimi yapıldı

02.09.2019 19:15

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, kent merkezinde hizmet veren ticari taksilerde denetim yaptı.



Kent genelinde taksilerde rutin kontrol gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilerde taksimetre, çalışma karnesi ve araç bakımı denetimi yaptı. Yolcu alan taksilerde yolcular ile görüşme yapan ekipler, yolcuların memnuniyetini ve yolculuk esnasında taksimetrenin açık olup olmadığını sordular. - HAKKARİ

Kaynak: İHA