Hakkari'de sürülerin göçü başladı
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Hakkari'de sürülerin göçü başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hakkari'de sürülerin göçü başladı

Hakkari'de hayvancılık yapan çiftçiler, baharın erken geldiği bölgelere sürülerini götürmeye başladı.

Hakkari'de hayvancılık yapan çiftçiler, baharın erken geldiği bölgelere sürülerini götürmeye başladı.

Durankaya beldesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, baharın erken geldiği bölgelere sürülerine götürmeye başladı. Bir zamanlar silah seslerinin hiç eksik olmadığı dağlar, şimdilerde ise huzur ve güvenin sağlanmasıyla kuzu ve koyun sesleriyle inlemeye başladı.

Köprülerden geçen sürüyü gören bazı vatandaşlar, araçlarında inerek kuzuları kucaklayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Küçükbaş hayvan sürüsü ile birlikte renklere bürünen Hakkari dağları ise herkesi kendine hayran bıraktı.

Durankaya beldesinde hayvancılık yapan çiftçiler, havaların ısınmasıyla kentlerden yüksek kesimdeki bölgelere göçün başladığını ifade ettiler. Çiftçiler, "Hayvanlarımız ile birlikte dağın eteklerine doğru çıkıyoruz. Geceleri bazı noktalarda dinlenerek ilerliyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen hayvancılık yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Hakkari'de sürülerin göçü başladı
Hakkari'de sürülerin göçü başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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