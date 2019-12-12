Hakkari'de su samuru görüntülendi

12.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Pesan Çayı'nda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçeleri arasındaki Yayla köyü'nde ailesi ile pikniğe giden Cihat Kılınç, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurunu cep telefonuyla görüntüledi.Pesan Çayı'nda, bilimsel adı 'Lutra lutra' olan su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Kılınç, Su samuru etrafına bakındıktan sonra gözlerden kaybolduğunu söyledi.

Kaynak: DHA