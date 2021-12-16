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Hakkari'de stokçuluğa karşı denetim

Hakkari'de stokçuluğa karşı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerin depolarını denetleyerek stokçuluğa karşı esnafı uyardı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerin depolarını denetleyerek stokçuluğa karşı esnafı uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçuluğa karşı mücadele edileceğini açıklamasının ardından Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatıyla kent genelinde halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdüren ekiplerin bu kez adresi market depoları oldu. Belediye Zabıta Müdürü Adil Demir ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi'nin de katıldığı denetimlerde, market yetkililerine uyarılarda bulunuldu. Stokçulara verilen ceza üst sınırının 500 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldığını hatırlatan yetkililer, depolarda ürün bekletilmemesi ve rafların boş bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Stokçuluğun yanı sıra marketlerde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat denetimi de yapan ekipler, reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ile kasadaki fiyatları karşılaştırdı. - HAKKARİ

Hakkari'de stokçuluğa karşı denetim

Hakkari'de stokçuluğa karşı denetim

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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