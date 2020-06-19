Hakkari'de sosyal mesafeye sıkı takip Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamındaki sıkı denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamındaki sıkı denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Kent merkezindeki tüm noktaların düzenli bir şekilde dezenfekte edildiği Hakkari'de, ekipler denetimlerini sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi ekipleri; maske, sosyal mesafe, el hijyeni denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında esnafın uyması gereken kurallar hatırlatılırken, 102 vatandaşa ise maske takmaları konusunda uyarı yapıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA