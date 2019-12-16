Hakkari'de sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması

16.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:38

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekiplerince sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin değişik noktalarında bulunan sokak hayvanları ekiplerce uyuşturularak, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada, iki günde 100 hayvan, gerekli aşıları yapılıp kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları noktalara bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, belediye ile HAYTAP'ın iş birliği ile sokak hayvanlarını kısırlaştırdıklarını ve aşılarını yaptırdıklarını belirterek, "Çalışmalarımız iki gündür devam ediyor. Hedefimiz, 200-250 köpeği alıp kısırlaştırmak. Ortak çalışma için HAYTAP yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA