Hakkari'de sokak hayvanları için barınaklara yiyecek bırakıldı
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte ettikleri hayvan barınaklarına yiyecek bıraktı.
27.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:38
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte ettikleri hayvan barınaklarına yiyecek bıraktı.
Kent genelinde yeni tip koronavirüs (Koid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte, ilaçlama ve iş yerleri denetimlerini sürdüren belediye ekipleri, sokak hayvanlarını da yalnız bırakmıyor.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Çukurca kara yolu kenarındaki barınakları dezenfekte etti, mama bıraktı.
Bu çalışmaların rutin aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA