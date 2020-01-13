Hakkari'de soğuk havadan etkilenen kediler kurtarıldı

13.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:06

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen anne kedi ile 2 yavrusu, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Pehlivan Mahallesi'nde anne kedi ile 2 yavrusunun donmak üzere olduğunu gören vatandaşlar belediyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kedi ile yavrularını alarak belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Tedavi altına alınan kedilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Hakkari Şubesince, ağır geçen kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA