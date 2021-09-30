Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve belediye temizlik kampanyası başlattı - Haberler
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Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve belediye temizlik kampanyası başlattı

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve belediye temizlik kampanyası başlattı

Hakkari'de Genç Gönüllüler Platformunca, kentin daha temiz ve hijyenik olması için belediye ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Temiz bir Hakkari için el ele" kampanyası başlatıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Genç Gönüllüler Platformunca, kentin daha temiz ve hijyenik olması için belediye ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Temiz bir Hakkari için el ele" kampanyası başlatıldı.

"Hakkari'de hayat var" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Vali yardımcısı ve Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Hamit Zibek, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter'in de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gönüllüler ve belediye personeli, belediye binası önünde bir araya geldi.

Görevlilerce katılımcılara poşet, eldiven, "Temiz bir Hakkari için el ele" yazılı tişört ve şapka dağıtıldı.

Kasımoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, modern dünyada en büyük sorunlardan birinin temizlik ve hijyen olduğunu söyledi

"Kentin daha temiz olması için neler yapılabilir" diye çaba sarf ettiklerini belirten Kasımoğlu, şöyle konuştu:

"Temizlik ve hijyen konularında belediye ne kadar çabalamaya çalışsa, valilikler, devlet erkanı ne kadara çabalamaya çalışsa da buna asıl öncülük edecek olan toplumdur, halktır. Biz de bu düşünceyle yola çıkıp daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu Hakkari için halkımızın katılımıyla böyle bir çabaya, çalışmaya girdik. İnşallah Hakkarimiz Türkiye'nin en temiz, en hijyenik, en huzurlu, en mutlu şehri olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz. Bu sürecin devamının da getirilmesini bekliyoruz. Her hafta salı ve perşembe günleri bu çalışmamız devam edecek."

Kasımoğlu ve beraberindekiler, iş yerlerini gezerek esnafa temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Katılımcılar daha sonra çarşı merkezi ve ara sokaklarda çöp topladı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve belediye temizlik kampanyası başlattı - Haberler
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