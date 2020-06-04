Hakkari'de silahlı kişilerce kaçırılan kişi öldürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'de silahlı kişilerce kaçırılan kişi öldürüldü

Hakkari'de silahlı kişilerce evinden kaçırılan 40 yaşındaki Orhan Adıyaman öldürüldü.

Hakkari'de silahlı kişilerce kaçırılan kişi öldürüldü
04.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:11

Hakkari'de silahlı kişilerce evinden kaçırılan 40 yaşındaki Orhan Adıyaman öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Oğul köyünde hayvancılıkla uğraşan Adıyaman, kimliği henüz belirlenemeyen 3 zanlı tarafından gece saatlerinde evinden kaçırıldı.

Şüpheliler, evinden yaklaşık 100 metre uzaklaştırdıkları Adıyaman'ı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Ailesinin ihbarı üzerine köye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Adıyaman'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın terörle bağlantısını araştıran ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti
Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un otopsisinde dikkat çeken 'koronavirüs' detayı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un otopsisinde dikkat çeken "koronavirüs" detayı
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Rüştü Zorlu Donald Trump Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hakkari'de silahlı kişilerce kaçırılan kişi öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:14:21. #1.14#
title