Son dakika haber! Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Ağaçdibi köyü Mukre mezrası kırsal alanında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik tarafında yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

25.12.2020 günü İlimiz Merkez Ağaçdibi Köyü Mukre Mezrası kırsal alanında 9 tim ve 106 personel ile icra edilen operasyon kapsamında yaz döneminde kullanıldığı değerlendirilen 2 ayrı mağara içerisinde yapılan aramada;- 1 adet 60 mm'lik kullanıma hazır halde bulunan Havan Mühimmatı,1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 46 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü,- 105 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, adet Antitank Mayını,- 30 metre kablo, 1 adet El Telsizi, 1 adet şemsiye, 1 adet kullanılmış vaziyette Lav Silahı, 3 adet tüp, 9 adet akü, 8 adet büyük boy pil, 1 adet çift gözlü el dürbünü, 250 adet mayon üzerinde 12.7 mm Uçaksavar Mühimmatı, 250 adet mayon üzerinde 12.7 mm Uçaksavar Mühimmatı,

Çeşitli yaşam malzemeleri (Pirinç, Bulgur, Çay Şekeri, Kuru Fasulye, Tuz, Çaydanlık ve Mutfak Malzemesi, Battaniye) ele geçirilerek imha edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı