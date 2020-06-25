Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 100 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA