Hakkari'de silah kazası: 1 asker şehit
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Hakkari'de silah kazası: 1 asker şehit

Hakkari'de meydana gelen silah kazası sonucu 1 asker şehit düştü.

03.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:00
Hakkari'de silah kazası: 1 asker şehit

'de meydana gelen silah kazası sonucu 1 asker şehit düştü.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında 1 personelimiz yaralanmıştır. Yaralanan jandarma personelimiz, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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