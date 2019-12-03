Hakkari'de silah kazası: 1 asker şehit

03.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:00

Hakkari'de meydana gelen silah kazası sonucu 1 asker şehit düştü.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralanan jandarma personelimiz, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA