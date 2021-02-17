Hakkari'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Hakkari'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

17.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:34
Hakkari'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Bulak, Merzan ve Yeni mahallelerde iki okul ile bazı evlerin çatıları söküldü. Ev sahipleri etrafa yayılan sac tabakalarını toplayarak çatıları onarmaya çalıştı.

Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran köyünde de şiddetli rüzgar nedeniyle iki ev ile bir ahırın çatısı uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.

Belediye ekipleri, araçlarla ilçe merkezindeki mahalleleri dolaşarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Vatandaşlardan Bahattin Çivi, dün akşamdan bu yana şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirterek, "Rüzgar nedeniyle bizim ve bazı komşularımızın evinin çatısı zarar gördü. Komşularımızın yardımıyla şimdi çatıyı onarmaya çalışıyoruz." dedi.

Yüksekova ilçesinde 15 kilometre uzaklıktaki Ünlüce köyünde de bir evin çatısı uçtu, evin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Ev sahibi Tahir Caner, bir anda patlama sesi duyduklarını, sobadan kapıya doğru alev çıktığını söyledi.

Rüzgardan dolayı evin çatısının uçtuğunu anlatan Caner, "Evi boşalttık, çocukları da komşulara bıraktık. Çok şükür ailemize bir şey olmadı. Ama mağdur olduk .Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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