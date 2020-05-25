Hakkari'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Hakkari'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hakkari'de de akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle çok sayıda ev ile bazı kurumların çatıları yerinden çıktı, bir taksi durağı zarar gördü.

25.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:53

Hakkari'de de akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle çok sayıda ev ile bazı kurumların çatıları yerinden çıktı, bir taksi durağı zarar gördü.

Çatılardan ayrılan sac parçaları, bazı park halindeki araçlarda hasara neden oldu.

İtfaiye ekipleri de tehlikeli gördükleri çatıların bulunduğu alanlarda önlem aldı, yola düşen tahta ve sac parçalarını temizledi.

Vatandaşlardan Azat Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte dün akşam yoğun ve şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Fırtına nedeniyle yaşadığı binanın çatısının yerinden söküldüğünü belirten Koç, park halindeki araçların da hasar gördüğünü ifade etti.

Meteorolojiden şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi beklenen bölgede rüzgar, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 17, Hakkari'de 16 ve Bitlis'te 12 derece olması öngörülüyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hakkari'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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