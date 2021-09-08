Hakkari'de sezaryen sonrası vefat eden kadının ölümünde 'ihmal' iddiası
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Hakkari'de sezaryen sonrası vefat eden kadının ölümünde 'ihmal' iddiası

Hakkari'de sezaryen sonrası vefat eden kadının ölümünde 'ihmal' iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Devlet Hastanesinde bir kadın, sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Hakkari Devlet Hastanesinde bir kadın, sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Kadının eşi, olayda doktorların ihmali olduğunu iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Gülbay pazartesi günü normal doğum için Hakkari Devlet Hastanesine gitti. Gülbay'ın yapılan tetkikler sonucu sezaryenle doğum yapmasına karar verildi. Bir erkek evlat dünyaya getiren kadın, servise alındığında fenalaştı. Müdahale edilen Gülbay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fatma Gülbay'ın cenazesi sabah saatlerinde otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

"EŞİM DOĞUMDAN SONRA BİZİMLE KONUŞTU"

Doğum sonrası hayatını kaybeden Fatma Gülbay'ın eşi Kerem Gülbay, "Eşimi normal doğum için hastaneye getirdim. Doğumhaneye alınınca sezaryenle doğumu yaptılar. Çocuğum doğumdan sonra kuvöze alındı. Eşimi ise bizzat ailemle birlikte servise aldık. O dakikaya kadar eşim iyiydi. Bizden su istedi. Bizimle konuştu fakat 5 dakika sonra fenalaştı. Tekrardan ameliyathaneye alındı. Doktorlar 3 saat boyunca müdahale etti fakat kurtaramadılar" dedi.

Olayda doktorların ihmali olduğunu düşündüklerini anlatan Kerem Gülbay, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Hastane yetkilileri ise, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını ve gelen otopsi sonuçları sonrası açıklama yapılacağını bildirdi.

(Mimar Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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