Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden şahsın ölümünden sorumlu oldukları tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda senet ele geçirildi.

09.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:50
Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden şahsın ölümünden sorumlu oldukları tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda senet ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve yağma' suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden şahsın ölümünden sorumlu oldukları tespit edilen 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon 111 bin TL olan 46 adet senet ve alacak-verecek notlarının tutulduğu çok sayıda doküman ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik James Jeffrey Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Elçin Sangu Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor Ünal Karaman Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Fernando Muslera
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:27:12. #1.14#