Hakkari'de selin izleri silinmeye çalışıyor

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, meydana gelen selde kullanılamaz hale gelen köprü ve menfezleri onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, meydana gelen selde kullanılamaz hale gelen köprü ve menfezleri onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bir süre önce şiddetli sağanakla birlikte meydana gelen selde il genelinde 20 ayrı köyde çeşitli hasarlar meydana gelmişti. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, selin yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Derelerin kabarması ile birlikte sel sularına kapılan menfezlerin yerine yenileri döşenerek köy yollarına yeniden geçit verildiği belirtildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik ve Çukurca ilçelerinde yağış nedeniyle yollarda çökmelerin meydana geldiğini söyledi. Vatandaşların mağdur olmaması için yollara yeniden geçit verdiklerini ifade eden Vali Akbıyık, yağışların durması ile birlikte sel bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Akbıyık, "20 köyde çeşitli hasarlar meydana geldi. Allah'a şükür burada bir can kaybı yok. Tüm tahribatları devletimizin imkanları ile gideriyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı