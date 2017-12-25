Hakkari'de Şehitler İçin Tören Düzenlendi

Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi



HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el bombası patlaması ve teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı 4. Hudut Tabur 4. Hudut Bölüğü emrinde görevliyken konteynerde nöbet için hazırlık yapıldığı esnada üzerindeki el bombasının patlaması sonucu şehit olan er Ferhat Muratoğlu ile Dağ Komando Tugayı 3. Dağ Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve Şemdinli ilçesi 2398 Rakımlı Tepe bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak Operasyonu sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Hüseyin Çam ve Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, şehitlerin ailesi, askeri erkan ve polisler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişinin okunması ve yapılan duaların ardından şehitlerin naaşı silah arkadaşları tarafından helikoptere alınarak memleketlerine gönderildi.