Hakkari'de şehit ve gazi ailelerine ramazan yardımı
Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu, şehit ve gazi ailelerine ramazan desteğinde bulundu.
13.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:10
Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu, şehit ve gazi ailelerine ramazan desteğinde bulundu.
Federasyon Başkanı Abdurrahman Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etapta 100 aileye yardım paketlerini ulaştırdıklarını söyledi.
İl genelinde bütün şehit ve gazi ailelerine yardımda bulunmayı planladıklarını belirten Er, dağıtımda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA