Hakkari'de şehit ve gazi ailelerine ramazan yardımı Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu, şehit ve gazi ailelerine ramazan desteğinde bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu, şehit ve gazi ailelerine ramazan desteğinde bulundu. Federasyon Başkanı Abdurrahman Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etapta 100 aileye yardım paketlerini ulaştırdıklarını söyledi. İl genelinde bütün şehit ve gazi ailelerine yardımda bulunmayı planladıklarını belirten Er, dağıtımda emeği geçenlere teşekkür etti. Kaynak: AA