Son dakika haberi | Hakkari'de şehit Uzman Çavuş Günaydın için tören düzenlendi
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Son dakika haberi | Hakkari'de şehit Uzman Çavuş Günaydın için tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Hakkari'de şehit Uzman Çavuş Günaydın için tören düzenlendi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Hakkari'de şehit Uzman Çavuş Günaydın için tören düzenlendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Malatya Akçadağ nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın 12 Nisan'da Şemdinli Tekeli Hudut Tabur'unun şebeke suyu hattında oluşan arızayı gidermeye müteakip dönerken dere üzerinde kurulu köprüden düşmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Günaydın kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Vekili Mustafa Emre Kılıç, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İYİ Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, CHP Başkan Yardımcısı Naci Karaman, şehit dernek başkanları, kurum amirleri katıldı.

Şehit naaşının alana getirilmesi öz geçmişinin okunması Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi Adana'ya uğurlandı.

Son dakika haberi | Hakkari'de şehit Uzman Çavuş Günaydın için tören düzenlendi
Son dakika haberi | Hakkari'de şehit Uzman Çavuş Günaydın için tören düzenlendi
Son dakika haberi | Hakkari'de şehit Uzman Çavuş Günaydın için tören düzenlendi
Son dakika haberi | Hakkari'de şehit Uzman Çavuş Günaydın için tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

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