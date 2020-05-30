Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora'nın ailesine şehadet haberi verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora'nın ailesine şehadet haberi verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora'nın ailesine şehadet haberi verildi
30.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:12

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve askeri yetkililer, şehidin Yolkonak beldesi Katipgölü Mahallesi'ndeki evine giderek baba Turan Bora'ya şehadet haberini verdi.

Belediye ekipleri, inşaat halindeki ev ve çevresini Türk bayraklarıyla donattı. Baba Bora, eve gelen yetkililer ve vatandaşların taziyelerini kabul etti. Turan Bora, "Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan yaklaşık 6 ay önce Çukurca'da yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Uğur Bora'nın baba evinde bir süre istirahat ettikten sonra görevine döndüğü öğrenildi.

Uğur Bora'nın evli ve 2 yaşında kızı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü Haber
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına...
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü Haber
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora'nın ailesine şehadet haberi verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 21:12:02. #1.15#
title