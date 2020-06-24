Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani'de toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani'de toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Gözakaya Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani'de toprağa verildi
24.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:07
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Gözakaya Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Tuğtepe Karakolu'nda, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan 2 askerden Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Durak'ın naaşı, bu sabah Diyarbakır Havalimanı'nda yapılan törenin ardından Elazığ'ın Maden ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Daha sonra aile mezarlığının bulunduğu Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki kırsal Gözekaya Mahallesi'ne getirildi. Şehit Recep Durak için, burada tören düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı. Anne Nezihe Durak ile teyze Fatma Otçu, şehidin tabutun başında ağıtlar yaktı. Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


- Diyarbakır

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı Haber
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Haber
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani'de toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 18:09:08. #1.15#
title