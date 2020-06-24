Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın şehadet haberi ailesine ulaştı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın şehadet haberi Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın şehadet haberi Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Babası hayatta olmayan Durak'ın şehadet haberini, Koçoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Nezahat Durak'a, yaşadığı eve giden yetkililer verdi.

Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 asker yaralanmış, bir asker sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA