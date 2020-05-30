Hakkari'de şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın ailesine şehadet haberi verildi
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Hakkari'de şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın ailesine şehadet haberi verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın (21) Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

30.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:47

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın (21) Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Yetkililer, şehidin Kıyıgören Mahallesi'ndeki babaevine giderek anne Şemse ve baba Hüseyin Günay'a şehadet haberini verdi. Görevlilerce şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Mehmet Günay'ın bekar olduğu öğrenildi.

Hakkari'de şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın ailesine şehadet haberi verildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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