Hakkari'de şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın şehadet haberi Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın şehadet haberi Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Erecek Mahallesi'ne giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Latif ve annesi Münevver Büyükyıldırım'a acı haberi verdi. Haberin verilmesinden sonra şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin Zeynep Yıldız ile resmi nikah kıydığı ancak düğünlerinin henüz gerçekleşmediği, eylülde düğün planı yaptıkları öğrenildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagehan Baruş ile Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bu arada Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Vali Aydın Baruş, "Şehidimize Cenabıhak'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyoruz. Malatya'mızın ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullanıldı.

Şehidin cenazesinin yarın Malatya Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA