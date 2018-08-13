Hakkari'de Şehit Olan Anne ve Bebeğin Hain Saldırı Öncesi Son Aile Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.
PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı. Genç kadının yola çıkmadan önce oğluyla birlikte selfie çektiği, sonrasında ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çekildikleri belirlendi
EŞİ VE OĞLUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ
Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı. Genç kadının yola çıkmadan önce oğluyla birlikte selfie çektiği, sonrasında ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çekildikleri belirlendi.
"SIRTIMIN TERİ KURUMAMIŞTI"
Kayseri'deki baba ocağında taziyeleri kabul eden Astsubay Serkan Karakaya, bayram sonrası göreve gideceğini söyleyerek "10 gündür görememiştim onları. Operasyondan gelmiştim. Sırtımın teri kurumamıştı. Onları görünce yorgunluğumu unuttum. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nereden bileyim hatıra diye çektirdiğimiz resimler veda fotoğrafı oldu" dedi.
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