Hakkari'de şehit emniyet mensupları için mevlit okutuldu Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensupları için Hakkari'de mevlit okutuldu.

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensupları için Hakkari'de mevlit okutuldu. İl Emniyet Müdürlüğünce Hacı Sait Camisi'nde gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensupları için mevlit okutuldu, dua edildi. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA