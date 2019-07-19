Hakkari'de şehit asker için tören (2)

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın, Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Ünal'ın naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak, tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Ünal'ın cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Konya'ya uğurlandı.

Törene, Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Kaynak: AA