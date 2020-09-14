Hakkari'de şehit asker için tören
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Hakkari'de şehit asker için tören

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda mağarada kıstırılan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için tören düzenlendi.

Hakkari'de şehit asker için tören
14.09.2020 01:25 | Son Güncelleme: 14.09.2020 01:50

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda mağarada kıstırılan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Aktay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okunarak dua edilen şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Aktay'ın naaşı, memleketi Konya'ya uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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