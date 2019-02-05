Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit ailelerini ziyaret etti.

Valiliğin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşman, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Ulaştırma Yarbay Adem İzci ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Bulak Mahallesi'nde şehit Aziz Özkan ve Zeki Yeşil'in ailelerini ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet edip onların sorun ve taleplerini dinleyen ziyaretçiler, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri de yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA