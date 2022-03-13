Hakkari'de şehir merkezine inen aç kurtlar köpeği parçaladı - Haberler

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Hakkari'de şehir merkezine inen aç kurtlar köpeği parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari'de şehir merkezine inen aç kurtlar köpeği parçaladı

Hakkari kent merkezine inen kurt sürüsü, bir kangal köpeğini parçaladı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari kent merkezine inen kurt sürüsü, bir kangal köpeğini parçaladı.

Biçer Mahallesi'ne inen aç kurtlar, akşam saatlerinde kimsenin bulunmadığı bir saatte kangal köpeğine saldırdı. Köpeğin kurtlardan artan parçalarını görünce dehşete düşen hayvanın sahibi, aç kurtlara bir çare bulunmasını istedi.

Hakkari'de son günlerde kent merkezinin değişik mahallelerinde kurtların göründüğünü belirten vatandaşlar, dağda yiyecek bulamayan kurtların insanlara da saldırabileceğini ifade ettiler. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari, 3. Sayfa, Haberler

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