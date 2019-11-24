Hakkari'de satranç turnuvası

24.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:49

Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi.



Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda yapılan turnuvaya, kentte görev yapan öğretmenlerle Hakkari Üniversitesi öğretim görevlileri katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Mustafa Özdemir ve il hakemleri, katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak turnuvayı başlattılar.



Oldukça çekişmeli geçen turnuva sonucunda 23 Nisan İlk ve Ortaokulundan Abdullah Sever ve Ali Çıtak ile Şehit Olçok İlk ve Ortaokulundan Zahide Yoldaş dereceye girdiler. Dereceye giren öğretmenler madalyayla ödüllendirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA