Şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi askerler kurtardı - Haberler
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Şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi askerler kurtardı

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde, şarampole devrilen traktördeki 5 kişi, askerler tarafından kurtarılarak helikopterle hastaneye sevk edildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde, şarampole devrilen traktördeki 5 kişi, askerler tarafından kurtarılarak helikopterle hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karakoç köyünde bir traktör şarampole devrildi. Traktörde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

2. Motorlu Piyade Bölük Komutanlığında görevli askerler tarafından kurtarılan yaralılar,

Kaletepe Üs Bölgesi'ne taşındı. Kazada yaralananlar, doktor muayenesinin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bakanlık, yaralıların kurtarılarak helikoptere taşınması sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.

Şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi askerler kurtardı

Şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi askerler kurtardı

Şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi askerler kurtardı

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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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