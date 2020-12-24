Hakkari'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Hakkari'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

24.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:30
Hakkari'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Murat Dara yönetimdeki plakası belirlenemeyen otomobil kar yağışının etkili olduğu Onbaşılar köyü Dereiçi mezrası yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Dara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Yalçın Dara da olay yerindeki müdahelenin ardından ambulansa Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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