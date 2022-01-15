Şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin yakalandı - Haberler
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Şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin yakalandı

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın şanzımanında gizlenmiş 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın şanzımanında gizlenmiş 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti.

İlçede bir araçta yapılan aramada şanzımana gizlenmiş 7 kilo 300 gram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

Şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin yakalandı

Şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin yakalandı

Şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin yakalandı

Şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin yakalandı

Şanzımanda 7 kilo 300 gram eroin yakalandı

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın şanzımanında gizlenmiş 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

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