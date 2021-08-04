Hakkari'de "sanat günleri" etkinliği

Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından düzenlenen "Gençlik Merkezi Sanat Günleri" etkinliği başladı.

Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından düzenlenen "Gençlik Merkezi Sanat Günleri" etkinliği başladı.

Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Gençlik Merkezi Görsel Sanatlar Eğitmeni Erdi Gür, Gençlik Merkezi olarak bu yıl "Sanat Günleri" adı altında faaliyet düzlendiklerini söyledi.

Faaliyetlerinin amacının Hakkari'de sanatı ön plana çıkarmak olduğunu belirten Gür, şöyle konuştu:

"Sanat günleri kapsamında gençlerimiz artık Gençlik Merkezi atölyelerini halkla buluşabilecekleri bir alana getirdiler. Gençlik Merkezi Sanat Günleri etkinliğimiz 3 gün sürecek. Yapılan sanat çalışmaları 4. gün Hakkari Belediyesi önünde sergilenecek. Sanatsal çalışmalara isteyen bütün vatandaşlar eşlik edebilecektir. Temel amaç Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin yaptıkları sanatsal çalışmaları, Hakkari ve Türkiye genelinde bütün sanatseverlere tanıtmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş