Hakkari'de Saldırı: 3 Asker Yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 3 asker hafif yaralandı.

Hakkari'de Saldırı: 3 Asker Yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 3 asker hafif yaralandı.

Kaynak: Dunya.com