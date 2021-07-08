Hakkari'de sahte 48 bin 100 dolar ele geçirildi
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Hakkari'de sahte 48 bin 100 dolar ele geçirildi

Hakkari'de sahte 48 bin 100 dolar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sahte 48 bin 100 dolar ele geçirildi.

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sahte 48 bin 100 dolar ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7 Temmuz 2021 günü Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde yaya olarak durdurulan bir şahsın üst aramasında 497 adet 50'lik banknotlar halinde toplam 24 bin 850 sahte dolar ele geçirilmiştir. Şahsın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, birlikte hareket ettiği 2 şahıs yakalanmıştır. Yapılan tahkikat neticesinde bahse konu şahsın il merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ikametinin çatı katına gizlenmiş vaziyette 465 adet 50'lik banknotlar halinde 23 bin 250 sahte dolar ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili toplamda 48 bin 100 sahte dolar ele geçirilmiş olup, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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