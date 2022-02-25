Hakkari'de sağanak nedeniyle istinat duvarları yıkıldı - Haberler
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Hakkari'de sağanak nedeniyle istinat duvarları yıkıldı

AA, Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de sağanak nedeniyle istinat duvarları yıkıldı

Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle iki mahalledeki istinat duvarları yıkıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle iki mahalledeki istinat duvarları yıkıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Merzan Mahallesi'ndeki futbol sahasının yakınında ve Dağgöl Mahallesi'ndeki Kalealtı mevkisinde bulunan metrelerce yükseklikteki iki istinat duvarı kısmen yıkıldı.

Olumsuzluk yaşanmaması için söz konusu noktalarda önlem alan belediye ekipleri, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Futbol, Güncel, Haberler

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